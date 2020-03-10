Псевдоборьба с коррупцией, благо народа и Трамп. Главное к утру 10 марта. Кратко

Экс-полковник Дмитрий Захарченко, у которого нашли миллиарды рублей, рассказал «Коммерсанту», как нужно бороться с коррупцией. Он назвал текущую деятельность в этом направлении «псевдоборьбой», от которой страдают «собственно борцы с коррупцией». Захарченко уверен, что для достижения реальных успехов нужно уволить половину госслужащих, «преобразовав количество в качество», усилить общественный контроль и либерализовать рынок, чтобы «сократить коррупционные проявления». Он настаивает, что его «распиарили», чтобы «сделать олицетворением коррупции в стране», при этом свою вину экс-полковник не признает.

В Белом доме подтвердили, что президента Дональда Трампа не проверяли на коронавирус, отметив отсутствие симптомов болезни. При этом уже два члена Палаты представителей добровольно решили уйти на двухнедельный карантин: с одним из них Трамп летел на самолете, а другому пожимал руку. Подтверждения коронавируса у них пока нет, отмечает РБК. Также самоизолироваться решил глава президентской администрации, несмотря на отрицательный результат теста.

«Ведомости» рассказали об опросе «Левада-Центра», из которого следует, что, несмотря на общее недоверие к властям (39% уверены, что там заботятся лишь о своей выгоде, а 32% полагают, что о власти как таковой), доля россиян, считающих представителей истеблишмента «заботящимися о благе народа» людьми, с 2013 года выросла почти в 3 раза — до 29%. Кроме того, «знающими специалистами» руководителей страны назвали 27% (в 2013 году — 18%). Директор «Левада-центра» Лев Гудков объясняет это «старым советским представлением о заботливой власти» и «эффектом пропаганды» того, что к ней пришли технократы и управленцы без выраженной идеологии.

В России может появиться новый повод для штрафов за контент в интернете и соцсетях, его обсуждают в Совете Федерации. Его идею объясняют заботой о детях и попыткой защитить их от пропаганды наркомании и экстремизма. В Mail.ru Group уверены, что эти предложения вредны и нереализуемы: «Странно, что судьбу одной из самых успешных и конкурентоспособных отраслей российской экономики пытается решить небольшая группа далеких от нее людей».

В анонсе очередного выпуска мини-интервью ТАСС президент Владимир Путин обсуждает историю ВОВ и говорит, что в случае агрессии против России «мы повторим», а также подкрепляет свой тезис фразой: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».