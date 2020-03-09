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Россия снизила экспорт оружия на 18%, несмотря на рост поставок в Египет и Ирак

Политика
15:23, 09 марта 2020

Объем мировых продаж вооружения в 2015-2019 годах увеличился на 5,5% по сравнению с предыдущим периодом в пять лет.

Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). 

Лидерами по поставкам оружия стали США, Россия, Франция, Германия и Китай. При этом наиболее ярко выраженный рост показали США и Франция.

Поставки российского вооружения сократились на 18%. Эксперты связывают это со снижением объема поставок в Индию, которая считалась основным покупателем российсого оружия.

«Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015-2019 годах», – отмечает исследователь Программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Куимова.

США, по данным специалистов, поставляли оружие в 96 стран, причем половина американского экспорта приходилась на страны Ближнего Востока. Отмечается также, что увеличился спрос на американские военные самолеты в Европе, Австралии, Японии и на Тайване.

Рубрика: Политика

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