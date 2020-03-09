Премьер Беларуси заявил, что падение цен на нефть поможет в переговорах с РФ

Председатель правительства Беларуси Сергей Румас заявил, что на настоящий момент «еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть».

Он оценил заявление российских властей о продаже валютных запасов как «неординарное решение». Однако, по его мнению, делать какие-то выводы в отношении российского рубля можно будет лишь через несколько дней. При этом Румас пояснил, что Национальный банк Беларуси будет «следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль», передает ИА «БелТА».

Премьер-министр Беларуси также обратил внимание, что низкие цены на нефть дают стране «дополнительные возможности договориться» с РФ, так как «ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе».

Напомним, ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по мнению экспертов, цена на нефть может продолжить свое падение до $20 за баррель, что приведет к дальнейшей девальвации рубля: цена за доллар уже превышает 74 рубля, а евро — 85 рублей.