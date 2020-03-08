Путин пояснил, чем Медведев занимается на новом месте в Совбезе

Президент РФ Владимир Путин определил функции заместителя председателя Совета безопасности страны, которым после отставки с поста премьер-министра является Дмитрий Медведев. Отметим, что до него такой должности не существовало.

Согласно указу главы государства, зампред сможет делать заявления от имени всего Совбеза, объясняя решения ведомства. Как назначить, так и уволить его имеет право лишь президент РФ. В обязанности Медведева будет входить координация деятельности членов организации, а также коммуникация с представителями других органов власти и иными организациями.

Кроме того, зампред Совбеза будет отвечать за исполнение поручений главы государства в области нацбезопасности, а также за информирование президента обо всей деятель в этой сфере.