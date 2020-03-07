Подозреваемая в убийстве Шермета выразила недоверие к Нацполиции Украины

Педиатр Юлия Кузьменко во второй раз отказалась от судебно-психологической экспертизы с применением полиграфа. Напомним, врач подозревается в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.

Ранее, 26 марта, Кузьменко отказалась от тестирования в связи с занятостью своего адвоката, а 4 марта причиной отказа послужило недоверие аттестованным экспертам со стороны подозреваемой, передает «Интерфакс».

Кузьменко отметила, что не отказывается от самой экспертизы, но готова принять в ней участие только с привлечением независимых международных экспертов.

Помимо детского врача в списке подозреваемых по делу Шеремета значатся военная медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.