"Ведомости": чиновникам не станут запрещать зарубежную собственность

Анонимные источники в Госдуме и администрации президента сообщают, что изменения Конституции, касающиеся запрета на владение иностранной недвижимостью чиновникам и парламентариям, не были внесены в основной пакет из-за несоответствия этой норме многих представителей власти. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе», — рассуждает собеседник издания, уверенный в нежелании президента РФ Владимира Путина допускать к власти людей, связанных с другими странами. Он считает, что главе государства важна национализация элит и её отражение в поправках.

Как отмечал Sobesednik.ru, из текущих поправок, внесенных в законопроект президентом следует только запрет на иностранное гражданство для госслужащих, депутатов и судей. Подробнее о поправках читайте в нашем обзоре: