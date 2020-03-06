КПРФ предложила Конституционное собрание, почти 1/3 которого назначает президент

Партия КПРФ во главе с её лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму закон о Конституционном собрании, который, как отмечается в пояснительной записке к нему, нужен для изменения 1, 2 и 9 статей Основного закона.

Депутаты уверены, что такой закон должен быть принят, так как в Конституции содержатся прямые указания на Конституционное собрание как орган, способный инициировать всенародный референдум. Отметим, что сейчас в России такого органа нет, а федеральный закон, регламентирующий его созыв и работу, не принят.

Коммунисты предлагают сделать в новом собрании 335 мест, из которых 10 будут занимать должностные лица, 225 — избранные члены, а 100 — будут назначаться президентом из числа различных перечисленных социальных групп и должностных лиц по 20 человек из каждой.

Самому главе государства отведено одно из 10 мест. Вместе с ним в Собрание предлагается ввести главу Госсовета [такого органа в РФ пока не существует], премьер-министра, глав Конституционного и верховного судов, ЦИКа, председателей Федерального собрания, Генпрокурора и уполномоченного по правам человека.

Это уже седьмая попытка КПРФ принять закон о Конституционном собрании. Предыдущие шесть были отклонены.