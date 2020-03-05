ФБК Навального оштрафовали по максимуму

3 марта на сайте Кремлин.ру вышла очередная часть большого интервью Путина ТАСС, на этот раз посвященная «гражданскому обществу и иноагентам». Совпадение или нет, но сегодня Симоновский суд оштрафовал ФБК и его директора Ивана Жданова на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах (ст. 19.34 КоАП).

Это максимальный штраф по данной статье. В вину фонду вменяется отсутствие специальных «иноагентских» пометок в публикациях в Инстаграме, а также невозврат средств, поступивших от граждан Испании и США. Собственно, из-за этих переводов, каким-то образом осуществленных на уже заблокированные по «делу ФБК» счета (поэтому вернуть платеж не представляется возможным при всем желании), фонд был включен в реестр иноагентов 9 октября прошлого года. Навальный пытался это обжаловать, но Мосгорсуд ответил отказом.

Напомним, что испанский «спонсор» ФБК Монда Карденас так и не смог объяснить, зачем он решил перевести российским оппозиционерам свои деньги. Причем, ему даже не удалось выговорить название фонда.

По словам юриста ФБК Александра Помазуева, всего на ФБК и Жданова составлено шесть административных протоколов.

– По два за то, что отсутствовало указание, что организация является иностранным агентом, – уточнил он. – Еще два составили за то, что испанец перевел деньги на счет, а мы не заметили.

Ранее, 3 марта, по постановлению Басманного суда были заблокированы все счета Алексея Навального и Ивана Жданова, а также членов их семей. Включая детский накопительный счет сына Навального Захара. На всех счетах образовалась задолженность в 75 миллионов рублей, что прямо указывает на «дело ФБК». В самый разгар блокировок стало известно, что претензии к ФБК имеет и бизнесмен Олег Дерипаска. Он предъявил фонду иск о защите чести и достоинства на 1 рубль. В базе данных суда его записали как «Дерипаско».

Алексей Навальный связывает эти события со второй годовщиной выхода в 2017 году фильма «Он вам не Димон», уничтожившего рейтинг экс-главы кабмина. Как сообщил глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади (он назвал происходящее «настоящей истерикой власти»), Басманный суд ответил отказом на его ходатайство раскрыть причины блокировок счетов. «Басманное правосудие как есть, – прокомментировал Гимади в Твиттере. – Чтобы ознакомиться с материалами об аресте счетов Навального, просят номера и даты постановлений, конкретных, но их и не узнать без решений. Предлагают обратиться письменно: так я обратился, на обращении же отказ и написали. Круг замкнулся два раза».