Убийства есть, а заказчиков нет: Влад Листьев и еще 5 громких "глухарей"

Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, снявшие фильмы к 25-летию со дня убийства Владислава Листьева, призвали Генеральную прокуратуру и Следственный комитет возобновить расследование резонансного преступления четверть века спустя.

Будет ли это сделано, не известно. Соведущий «Взгляда», журналист Евгений Додолев, например, считает, что имя организатора убийства Влада Листьева нам никогда не назовут. «Дело Листьева – хороший козырь для власти, – говорил Додолев в интервью Sobesednik.ru. – Этот козырь можно разыграть против любого игрока, который по касательной проходил по этому делу. Не только против Лисовского, главного подозреваемого, но и против любого из олигархов, кто имел отношение к телевизионной рекламе».

С Евгением согласен Кирилл Игнатьев, бывший первый заместитель гендиректора ОРТ (то есть Владислава Листьева). В своих размышлениях, опубликованных им в Живом журнале 1 марта, в очередную годовщину убийства Листьева, Игнатьев анализирует все возможные мотивы преступления, перебирает имена предполагаемых заказчиков и подробно рассказывает о ходе следствия.

По словам Кирилла Игнатьева, «дело Листьева несколько раз становилось темой политических интриг с противоположными векторами»: следствие копало то под Березовского, то под Лисовского... «Следствие разрабатывало политический заказ, были установки сверху», – пишет Игнатьев. А когда наконец попыталось разобраться, что называется, по-честному, было уже слишком поздно: «Реальной следственной работой заниматься столько лет спустя было почти нереально. Тем более, что настоящие исполнители убийства из криминального мира уже могли не пережить «девяностые»по вполне понятным причинам».

Факт остается фактом: заказчик убийства Влада Листьева остается не известен. Похожая ситуация (исполнители, а в некоторых случаях и организаторы преступлений осуждены, но истинные заказчики не названы) – с рядом других громких убийств, которые могли быть совершены по политическим мотивам. Или расследование которых может быть каким-либо образом использовано в политических целях даже сейчас.

5 самых громких нераскрытых убийств – в фотоподборке Sobesednik.ru.

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