Создана рабочая группа по анализу дефицита бюджета в регионах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания озвучил состав рабочей группы по анализу дефицита региональных бюджетов, передает «Парламентская газета».

Изучать разрыв доходных и расходных полномочий в субъектах РФ будут вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов и руководитель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

«Это будет хороший вклад в поддержку регионов. Нам необходимо посмотреть, оценить и выйти на диалог. Необходимо обозначить проблемы, которые Государственной Думе, представляя граждан, нужно решать с Минфином», — прокомментировал Володин решение по организации работы.