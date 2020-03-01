Сирийская армия будет воспринимать любые самолеты над Идлибом как вражеские

В Сирии принято решение о закрытии воздушного пространства над Идлибом. Напомним, это единственная зона деэскалации, контролируемая террористами.

«Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач», — цитирует заявление командования сирийской армии «РИА Новости».

Тем временем турецкие войска продолжают наносить удары по правительственной армии в Идлибе. В военном ведомстве Сирии обвиняют Турцию в защите позиций террористов. «Турция в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии. Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских», — говорится в заявлении.

Ранее Министерство обороны РФ опровергло сообщения о сбитом российском бомбардировщике Су-24. СМИ передавали, что беспилотник мог стать жертвой обстрела над Идлибской зоной. Причиной тому было видео, опубликованное в интернете, но Минобороны не подтвердило его подлинность, передает «Интерфакс».