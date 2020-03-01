Путин собрал глав нефтяных компаний из-за резкого падения цен на нефть

На совещании с главами крупнейших нефтегазовых компаний президент РФ Владимир Путин заявил, что России хватит средств для «исполнения всех бюджетных и социальных обязательств» при ухудшении ситуации в мировой экономике, говорится на сайте Кремля.

«Наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике», — заявил он.

При этом глава государства отметил, что за прошедшую неделю из-за распространения коронавируса положение дел в мировой экономике дестабилизировалось, а показатели рынков сравнимы с кризисом 2008 года. Путин отметил, что цена за баррель нефти марки Brent с начала года упала с 70 до 50 долларов.

«Напомню, что в рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в 42,4 доллара за баррель», — уточнил президент.