На сайте администрации Волжского появилось фото турецкого танка

1 марта официальный сайт администрации города Волжского в Волгоградской области стал жертвой хакерской атаки, пишет V1.ru.

На странице городских властей вместо привычного контента оказалось фото танка под турецким флагом, которое сопровождалось призывом бороться за ислам и Турцию.

На текущий момент заглавная страница сайта ведет к хакерскому сообщению, но все остальные рубрики по-прежнему доступны. Предположительно организовала атаку на сайт группа так называемых турецких «кибервоинов».

29 февраля издание Haberturk писало, что президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к Путину с требованием оставить страну наедине с режимом Асада в Сирии. «Я сказал Путину вчера: "Что вы там делаете? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом [Асада] один на один. Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно"», — приводит слова Эрдогана СМИ.