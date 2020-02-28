РБК: экспертный совет ЦИК ликвидируют после "неприятного разговора" в Кремле

Научно экспертный совет (НЭС) Центризбиркома, куда входили в том числе главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и политологи Евгений Минченко, Валерий Соловей и Дмитрий Орешкин, был ликвидирован из-за нареканий на его работу и нерегулярность заседаний.

Глава ведомства Элла Памфилова заявила, что его формат «оказался абсолютно неприемлемым» и это «абсолютный анахронизм», передает РБК.

За все время существования совета (создан в 2018 году) он собирался лишь три раза, а иногда его заседания не проходили из-за отсутствия большинства членов.

При этом собеседник издания, близкий к ЦИК, отмечает, что это решение было принято после того, как один из членов НЭС Борис Надеждин разработал письмо с критикой процедуры общенародного волеизъявления относительно поправок в Основной закон и начал собирать подписи членов совета. В документе он также предлагал устроить отдельное заседание Центризбиркома, на котором предполагалось обсудить голосование.

Как отмечает источник журналистов, эта инициатива не понравилась чиновникам администрации президента, что вызвало «неприятный разговор» Памфиловой с представителями Кремля.

Два дня назад РБК также сообщал, что в ЦИК собираются «переформатировать» совет с «сильным изменением и уменьшением» его состава из-за недовольства администрации президента его работой.