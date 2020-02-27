Минздрав опроверг данные Счетной палаты, не упомянув оснащенность горячей водой

Пресс-служба Минздрава заявила, что в отчете Счетной палаты в статистике учитываются технические помещения, где пациентов не принимают.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что надзорное ведомство установило, что в 52% больниц и поликлиник в России нет горячей воды, в 41% — центрального отопления, в 35% — канализации, а в 30,5% — водопровода.

По мнению представителей Минздрава, Счетная палата учла при анализе строения, «в которых не оказывается непосредственно медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и другие», передает ТАСС.

"Недоверие к врачам – это недоверие к нынешней системе в медицине"

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При этом, они уверяют, что по состоянию на 2019 год из 20 тысяч зданий, в которых происходило оказание непосредственной амбулаторной медицинской помощи, в 19 300 был водопровод, в 17 500 — отопление, а в в 18 700 — канализация. В строениях, где оказывали и стационарную, и амбулаторную (5 тысяч), либо только стационарную (11 тысяч), по сведениям Министерства здравоохранения, все перечисленные удобства имелись почти в 90% случаев.

Данных о наличии горячей воды ведомство не приводит.