Сатановский считает, что Эрдоган – палочка-выручалочка Сарраджа

Файез Саррадж, возглавляющий нелегитимное ПНС Ливии, поделился с журналистами турецкого издания Anadolu подробностями о сотрудничестве с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мотивы связи политиков прокомментировал российский эксперт по восточным странам Евгений Сатановский.

Саррадж считает, что ПНС обладает правом на законное сотрудничество с Турцией. Он подчеркнул, что таким образом исполняет долг перед народом Ливии в рамках суверенитета государства.

Важно подчеркнуть, что действия ПНС, нарушающие установленное перемирие и Схиратские соглашения – незаконны. Несмотря на это, Саррадж продолжает игнорировать режим прекращения огня и совершать обстрелы территории с целью дальнейшего удержания власти. К тому же ливийский кризис усугубился после вмешательства Анкары, оказывающей всяческую поддержку триполитанскому режиму.

Сатановский объяснил причину, по которой Турция поддерживает правительство Саррдажа. Он убежден, что ливийские события последнего времени демонстрируют, насколько группировки, подобные ПНС, не заинтересованы в мире и выполнении каких-либо договоренностей.

Востоковед считает, что Анкара сотрудничает с ПНС только по причине отсутствия в североафриканском государстве других партнеров. Эрдоган вынужден работать с тем, кто есть. К тому же он опирается на основную вооруженную силу Мисураты, где главенствуют позиции Турции.

Сатановский подчеркнул, что Эрдоган – палочка-выручалочка Сарраджа, на которого первый опирается в Ливии.

Евгений Сатановский

Эксперт акцентировал внимание на исторических связях Турции и Ливии, территории которой до 1911 года считались турецкими провинциями. Он считает очевидной турецкого лидера, который действует в корыстных целях. Эрдоган так пытается отвлечь турок от реальных проблем, которых на сегодняшний день в стране накопилось множество. Со слов Сатановского, эскалация обстановки на геополитической арене положительно скажется на позиции Эрдогана в преддверии грядущих президентских выборов.

Несмотря на это, ученый убежден, что Турция не добьется успеха подобными методами. Из-за происходящего турецкий лидер теряет авторитет не только на международной арене, но и в Турции. Амбиции Эрдогана по расширению сферы влияния в СА потерпят фиаско, так как жители Европы и Ливии не выступают против нелегитимного режима Файеза Сарраджа.