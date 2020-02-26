Леонид Ярмольник: Шнур в политике нас хотя бы повеселит

Лидер группы «Ленинград», музыкант и певец Сергей Шнуров стал членом «Партии роста», которую возглавляет уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Шнур может стать первым в списке этой партии на выборах в Государственную Думу, которые пройдут в 2021 году.

– Это замечательно! – прокомментировал Sobesednik.ru вступление Шнурова в ряды партии друг Бориса Титова – артист Леонид Ярмольник. – Во всяком случае, это будет лучше для этой партии. Всё остальное – занудство и банальщина. Шнур хотя бы повеселит, после его появления будет интересно следить за предвыборной кампанией и самими выборами. И я его с этим поздравляю.

Фото: Global Look Press

– Получается, это будет не политика, а эстрада какая-то?!

– Вы уж к нашей политике так серьезно не относитесь! Это мой вам совет. Наша политика может только расстраивать! В ней должны быть люди поживее и похаризматичнее. Шнур – харизматичный, интересный, не похожий ни на кого, умный, интеллигентный, воспитанный, начитанный, по-русски говорит правильно!

– Считаете, у него есть шансы быть выбранным депутатом?

– Какие шансы вы ищите?! Вы так серьезно ко всему относитесь! К этому надо относиться с юмором!

Кстати, ровно три года назад Ярмольник в интервью нашему изданию уже признавался, что с подозрением относится ко всем партиям.

– «Партия роста»? Меня приглашали. С болью в сердце и восторгом отказался, – сказал тогда Ярмольник. – Моя политическая карьера началась и закончилась с партией «Гражданская платформа», это было ярко, быстро, но запомнится надолго! Все! Хватило! Мне достаточно! Честно признаюсь: политика – не мой конек; в кино и в театре меня принимают и понимают лучше! Хочется тратить силы и нервы с большей пользой для народа.

– Но вы же баллотировались в Мосгордуму?

– Да, от партии «Гражданская платформа». И вы – свидетель, что из этого получилось. Мое место заняла врач! Вернее, директор поликлиники от «Единой России». Думаю, это к лучшему, там врач нужнее. Как там в песенке было? «Без меня большевики обойдутся...» Это точно про меня.