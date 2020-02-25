Власти Петербурга не поняли, что такое "РФ", и не разрешили марш Немцова

Власти Санкт-Петербурга повторно отказали в проведении акции в память о Борисе Немцове, так как не поняли, о каких репрессиях идет речь в заявке, сообщает в своем Twitter один из организаторов марша Денис Михайлов.

Марш памяти Бориса Немцова в Москве 24 февраля: фоторепортаж

(материал от 25 февраля 2019 года)

«В частности, неясны и допускают неоднозначное толкование (...) выражения "осуждение политических репрессий", "нарушения прав и свобод человека", "требование сменяемости власти в РФ" (неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются», — пишут чиновники в своем ответе, подчеркивая, что им неясно значение аббревиатуры «РФ», которого нет «в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации».

Администрация города полагает, что заявка не соответствует также постановлению Пленума Верховного Суда РФ, так как «результат мероприятия вовсе не указан». При этом они пишут, что их смущает также указанная в заявке на проведение митинга численность «до 3000» человек, так как она недостаточно конкретная и правоохранительные органы не поймут, какие охранные мероприятия им необходимо предпринять в этой связи.

Напомним, что марш Немцова проходит ежегодно в конце февраля в разных городах страны. В Москве акцию согласовали на 29 февраля. Об этом ранее сообщал муниципальный депутат района Красносельский Илья Яшин.