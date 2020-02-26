Новый "перл" гаранта стабильности: Путин и пенсионерка не попали на ТВ

На прошлой неделе интернет облетела видеозапись незапланированной встречи Владимира Путина с народом. На месте события присутствовали десятки телекамер, но ни программа «Время», ни «Вести» не показали ее. Хотя (а может быть, потому что) это была самая прямая из всех прямых линий президента – настоящая, с болью и без реверансов в сторону первого лица.

Россияне окружили президента 19 февраля, сразу после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку, первому мэру Санкт-Петербурга, в годовщину его смерти. Кадры торжественной церемонии показали центральные телеканалы страны. А вот о том, что последовало после официальной части, стыдливо промолчали.

Чудом просочившаяся между охранниками Владимира Путина пенсионерка возникла на пути президента и разом спустила его с кремлевских звезд на землю. На кадрах видно, с какой тревогой выглядывал из-за плеча ВВП губернатор Петербурга Александр Беглов, но расстроить «аудиенцию» было уже поздно.

Женщина спросила у Путина в лоб, можно ли прожить на пенсию в 10.800 рублей, которую она получает, и знает ли он, сколько стоит сходить в магазин и заплатить за квартиру.

Гарант стабильности, вынужденный импровизировать, мялся (ну откуда ему знать про цены на молоко или на вывоз мусора) и уходил от ответов. А может быть, он их просто не знал. Факт остается фактом: Владимир Путин отделался общими фразами о заботе государства о россиянах и утешил бедную пенсионерку тем, что есть люди, которым еще хуже, чем ей. На вопрос, какая зарплата у него самого, президент заметил, что она «не самая большая в стране».

Диалог, полный откровений отчаявшейся женщины, не попал в выпуски новостей. Клейменов привычно потчевал зрителей коронавирусом и Сирией. Зачем портить впечатление о президенте очередным «перлом»?

«Что случилось с лодкой?» – спросил Путина о «Курске» Ларри Кинг в ходе интервью. «Она утонула». «Я автолюбитель, плачу транспортный налог четыре тысячи. А дороги нет», – во время «Прямой линии» жаловался Путину житель села. «А зачем вам машина-то, я не понимаю? Если нет дороги, зачем машина?» Вот и при ответе на вопрос пенсионерки о том, как жить на пенсию в 10.800 рублей, ВВП был не на высоте: «Думаю, что очень трудно».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2020 под заголовком «Путин и пенсионерка не попали на ТВ».