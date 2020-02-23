Песков предложил избегать составления негативных сценариев отношений РФ и Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция не выполнила сочинские договоренности по разведению войск в Сирии, которые были подписаны главами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом 17 сентября 2018 года.

«В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами, и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1». При этом он призвал воздержаться от обсуждения негативных сценариев дальнейших отношений между Россией и Турцией.

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(Политолог Алексей Малашенко рассказал Sobesednik.ru о том, чем закончится напряжение, которое с каждым днем возрастает между Турцией, Россией и Сирией)

По мнению Кремля, в результате продолжающихся военных действий в Сирии террористы в Идлибе получают доступ к «очень опасным образцам военной техники».

Песков также отметил, что саммит четырех стран, где к РФ и Турции присоединятся также Германия и Франция, может состояться. В частности, Путин «является сторонником» его проведения, однако для этого необходимо согласовать графики всех четырех лидеров.

При этом ТАСС сообщает, что губернатор турецкой провинции Анталья Мунир Каралоглу выступил за обнуление квоты на ввоз в Россию турецких помидоров, чтобы избежать схем, когда продажа томатов в РФ происходит «через третьи страны». Он уверен, что это также вызовет заметное падение цен, однако в течение «последних двух недель» представители стран «все никак не могут подписать» соглашение, которое обеспечит повышение товарооборота.