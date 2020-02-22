Трамп прокомментировал заявление СМИ о поддержке Сандерса Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление телеканала CNN о возможных российских источниках финансирования кандидата в президенты Берни Сандреса.

«Теперь MSDNS, CNN и другие лживые СМИ добавили безумного Берни в список российских сторонников. Они сообщают, что президент Путин хочет, чтобы Берни (или я) победил. Причина в том, что бездельники-демократы, используя обман, не хотят, чтобы Берни Сандерс стал кандидатом от Демократической партии, они считают, что это плохо скажется на его шансах», — цитирует заявление Трампа в Твиттере телеканал РЕН ТВ.

После президент опубликовал ретвит журналиста Шона Дэвиса, который обвинил элиты Демократической партии в том, что они постоянно обвиняют в связях с Россией всех своих оппонентов.

До этого Берни Сандерс так прокомментировал слухи о поддержке России: «Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом».

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в комментарии «РИА Новости» заявил, что поддержка Сандерса Россией маловероятна.

«А чем именно может Россия вообще помочь кандидату на пост президента США? Дать денег? При степени просвечиваемости американских кандидатов и при степени просвечивания расходов американских кандидатов на пост президента — это, что называется, абсолютно малореалистично», — заявил Фененко.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.