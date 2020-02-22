МИД РФ отметил признание Гаагским судом мотива Украины вернуть Крым

МИД РФ прокомментировал решение Международного арбитражного трибунала в Гааге по иску Киева к России. В ведомстве отметили, что трибунал учел ключевой аргумент России — попытка решить вопрос о пользовании морскими акваториями Крыма со стороны Украины имеет под собой мотив вернуть суверенитет над этой территорией суши.

Разбирательство продолжается с 16 сентября 2016 года. В МИДе отвечают, что арбитры единогласно признали, что у морского трибунала нет прав в определении государственной принадлежности суши. Заявления были сделаны 21 февраля, пишет ТАСС.

По этим и остальным решениям Россия должна предоставить в арбитраж ответный меморандум до 20 августа 2021 года.