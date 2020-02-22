Фоторепортаж: пикеты и задержания в день рождения Константина Котова

В субботу, 22 февраля, в честь дня рождения узника «московского дела» Константина Котова, осуждённого по ст. 212,1, проходят одиночные пикеты. Активисты выходят с плакатами к местам задержания Константина: памятнику Высоцкому на Страстном бульваре, перекрёстке Театрального проезда и Неглинной улицы, на площадь Ильинские ворота и к памятнику Ломоносову возле главного здания МГУ.

Около полудня шестеро активистов, собравшихся записать поздравление для Константина, были задержаны полицией. Ещё двоих пикетчиков задержали на Ильинские воротах около 15.00. Там акцию активно пытались сорвать провокаторы из SERB, полиция им не препятствовала.

Правозащитник Лев Пономарев призвал всех выйти 29 февраля на Марш памяти Бориса Немцова. В этом году он будет посвящён также асем политзаключённым.