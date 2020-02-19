Российские войска проведут оперативные мероприятия во время весенних учений НАТО

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил о планах по проведению ответных оперативных мероприятий на учения НАТО в апреле-мае 2020 года.

НАТО намерены провести учения Defender Europe 2020 в том числе вблизи российской территории. Мероприятия пройдут в Германии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Грузии. В них примут участие порядка 40 тысяч американских военных и их коллег из европейских стран.

«Мы спокойно отслеживаем ситуацию, никакого переполоха и испуга у нас нет и не может быть. Мы достаточно вооружены, у нас хватает сил и средств», — цитирует Шаманова «Интерфакс». Политик отметил «нездоровый фон» во всех этих событиях в связи с «провокационными заявлениями» руководителей правительства Польши.

Ранее озабоченность по поводу планируемых учений НАТО высказывал глава МИДа Сергей Лавров. Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску уверяла, что учения не ориентированы на конфликт с Россией и будут проходить с соблюдением международных обязательств.