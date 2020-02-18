Россияне стали хуже относится к США и ЕС, но 80% предпочитают дружить с Западом

По данным опроса «Левада-центра», почти 80% россиян считают, что с Западом нужно дружить и налаживать партнерские отношения, при этом 44% уверены, что не стоит бояться НАТО, а 61% полагают, что Россия не представляет угрозы для других стран.

Отношение к Евросоюзу и Соединенным Штатам при этом изменилось с ноября прошлого года в сторону ухудшения: положительно к ЕС относятся 49% респондентов (было 52%), а к США — 42% (было 47%). Отметим, что с сентября 2018 года оба показателя значительно выросли с 39% и 33% соответственно, в то время как негативно к этим международным партнерам РФ тогда относились 45% и 55%. В последнем опросе о «плохом» и «очень плохом» отношении к ЕС заявили 37%, а к США — 46% (предыдущий опрос показывал 33% и 40% соответственно).

35% опрошенных уверены, что Западу стоит опасаться России, а 52% думают, что Россия не должна забывать об угрозе НАТО, передает «Интерфакс».