Президенту могут дать право роспуска Госдумы при неутверждении ею трети кабмина

Главу государства могут наделить правом распускать парламент, если депутаты не утвердили более трети кабинета министров.

Об этом в ходе заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию сообщил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, передает агентство «Москва».

«Если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Государственную думу и назначить новые выборы», – пояснил Крашенинников, говоря о сути предлагаемой поправки.

Владимир Путин 20 января внес в Госудуму законопроект о поправках к Конституции. Ими, в частности, предлагается наделить нижнюю палату парламента правом утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, а также вице-премьеров и министров.

Кроме того, инициатива предполагает расширение полномочий органов местного самоуправления, повышение роли губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепление статуса Госсовета.