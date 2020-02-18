Посол назвал нынешние отношения между Польшей и РФ худшими за последние 75 лет

Отношения между Москвой и Варшавой переживают наиболее тяжелый период за все время после Второй мировой войны.

Об этом в интервью РБК заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

«У нашей страны сейчас самые плохие отношения с Польшей за все время после окончания Второй мировой войны», — сказал дипломат. По его словам, до 2014 года страны старались сохранять «приличные» отношения, однако в какой-то момент они резко ухудшились.

Посол указал на то, что если ранее обе страны искали компромиссы и старались не обострять полемику, то после 2014 года, «когда историческое мифотворчество наших оппонентов стало переходить все мыслимые границы, в России в конце концов решили, что пора называть вещи своими именами».

Говоря о возможности возобновить работу Российско-польской группы по сложным вопросам, созданной в 2002 году и остановившей свою деятельность из-за разногласий между странами, Андреев заявил, что в этом нет смысла. «Нам это ни к чему. А в нынешней ситуации — после массового сноса в Польше памятников советским воинам-освободителям, когда отрицается сам факт освобождения Польши Красной Армией, — у нас просто нет никакой общей платформы для обсуждения исторической тематики в рамках политического диалога», — подчеркнул посол.