Лукашенко лично встретился с Сечиным для "полной ясности" по нефтяному вопросу

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Минске встречу с руководителем компании «Роснефть» Игорем Сечиным.

«Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», — приводит слова белорусского лидера ИА «БелТА».

Лукашенко заявил, что переговоры связаны с его желанием построить отношения между РФ и Беларусью «по нефти». «Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать», — заявил глава Республики, отметив, что на «Роснефть» в 2019 году пришлось около половины всех поставок сырой нефти в страну.

В совю очередь, Сечин отметил, что он «конструктивно» настроен в отношении совместной деятельности. «Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами», — добавил глава российской компании.