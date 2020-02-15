Эрдоган хочет превратить Ливию в турецкую колонию для контроля всего Средиземноморья

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, какие цели преследует Турция, оказывая поддержку так называемому Правительству национального согласия Ливии.

Журналисты ФАН изучили данные сервиса marinetraffic.com. Согласно данным ресурса, с начала 2020 года Анкара морскими путями доставила террористам ПНС порядка 5 тысяч тонн оружия, боеприпасов и бронетехники. В частности, выяснилось, что с конца прошлого года в порты Триполи и Мисурату рейсы осуществлялись в основном грузовыми кораблями Medcon Rize и Medcon Sinop под флагом Панамы, а также Kosovak и Matilda под флагом Турции.

Анкара использует сухогрузы и контейнеровозы для транспортировки вооружения террористам так называемого ПНС Ливии. Примечательно, что экипажи указанных кораблей пытаются скрывать свое прибытие в пункты назначения, блокируя сигналы транспондеров.

Если верить предоставленным данным, Турция передала боевикам триполитанского правительства два с половиной десятка самоходных артиллерийских установок, почти полсотни бронеавтомобилей, двадцать гаубиц, несколько ударных беспилотников и многое другое.

Как считает Перенджиев, действия Анкары в Ливии существенно отличаются от того, что можно наблюдать в Сирии. Если в САР Турция всячески препятствует освобождению провинции Идлиб и по сути вступила в бой с сирийской армией, то в Ливии наблюдает попытка создать террористическую инфраструктуру. Эксперт также предположил, что турецкая сторона претендует и на Тунис с Алжиром, то есть на все побережье Средиземного моря.

Перенджиев уверен, что Анкара «так жестко вцепилась в Ливию», потому что намерена расширить свое влияние в Средиземном море, сделав эту страну своей колонией.

«Ни о каком освобождении страны от террористов на сегодняшний день речи не идет», — заключил эксперт.

Стоит отметить, что контрабанду вооружения Турция осуществляет не только по воде, но и по воздуху. Причем поставки проходят в обход эмбарго ООН, введенного еще в 2011 году.