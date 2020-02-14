Путин назвал новый состав президентского антикоррупционного совета

Президент России Владимир Путин изменил состав совета по противодействию коррупции. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Возглавлять его, как и раньше, будет он сам. Позиции в ведомстве останутся у представителей силовых структур: глав СК и ФСБ Александра Бастрыкина и Александра Бортникова. К совету также присоединится новый генпрокурор Игорь Краснов.

В консультативном органе будут состоять председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, а также председатели Верховного и Конституционного судов Вячеслав Лебедев и Валерий Зорькин, который, как ранее писал Sobesednik.ru, перед объявлением о поправках в Конституцию приобрел дачу за 220 млн рублей.

Кроме того, в антикоррупционный совет также вошли многие представители администрации президента: её руководитель Антон Вайно, начальник государственно-правового управления президента (УП) Лариса Брычева, помощник президента, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин, помощник президента Анатолий Серышев, начальник УП по вопросам госслужбы и кадров Максим Травников, руководитель контрольного УП Дмитрий Шальков и глава УП по противодействию коррупции Андрей Чоботов.

Новое правительство в совете представят его зампред Дмитрий Григоренко и министр юстиции Константин Чуйченко.

Также туда попали первый зампред Совета Федерации Николай Федоров, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева и многие другие. Единственным губернатором в составе антикоррупционного органа стал мэр Москвы Сергей Собянин.