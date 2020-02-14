Лукашенко заявил, что россияне и 120% белорусов против объединения стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что еще два года назад условился с президентом РФ Владимиром Путиным о недопустимости вхождения его страны в состав России, но Москва продолжает «намекать» на объединение.

«Мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно — если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства», — приводит его слова «БелТА».

Глава Республики пояснил, что предложения Кремля звучали и на встрече в Сочи при обсуждении единых цен на товары: «Нам говорят: мы разные страны — намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России"».

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(материал от 18 декабря 2019 года)

Однако Лукашенко уверен, что кроме властей России политического объединения не хочет никто из сторон. По его мнению, против этого проголосовали бы 120% «белорусов, любящих, уважающих россиян». Кроме того, от этого отказались бы и сами россияне, считает Лукашенко.

«И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, — тогда будут единые цены», — объяснил он.

Президент Беларуси также полагает, что у Владимира Путина нет цели с помощью этого остаться у власти.

Ранее о таком желании президента России писал Bloomberg, назвав реформу Конституции его «планом Б».