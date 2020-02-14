Кризис в Идлибе: ждать ли России от Турции очередного "удара в спину"?

Политолог Алексей Малашенко рассказал Sobesednik.ru о том, чем закончится напряжение, которое с каждым днем возрастает между Турцией, Россией и Сирией:

— Треугольник отношений Асада, Путина и Эрдогана изначально был очень непрост — это однозначно. И сейчас напряженность достигает своего пика. Но на днях состоялся разговор между Путиным и Эрдоганом — уже что-то.

Главное, что в этой ситуации никто не может быть победителем — ни Путин, ни Эрдоган, ни Асад. Поэтому нужно договариваться всем троим. И делать они это будут, ситуация безвыходная.

Основная проблема в том, что Турция против Башара, а для России сохранение Асада на посту — это единственная возможность остаться в Сирии. Я думаю, будет еще какой-то накал чуть выше, но в итоге все договорятся. Тем более что уже был печальный опыт, когда сбили наш самолет, и даже тогда в итоге договорились. Поэтому я считаю, что не будет никакой катастрофы, как бы те же турки сейчас ни спекулировали насчет НАТО. Это политика.

Может ли еще раз быть сбитый самолет? Я думаю, что этого все постараются избежать. Но возможны какие-то провокации, потому что все мы люди. Когда солдаты с оружием противостоят друг другу, всякое возможно. Но чтобы был отдан приказ на уровне главнокомандующего — нет, в это я не верю.

Алексей Малашенко (стоп-кадр YouTube)

Кто виноват в нынешней ситуации? Я думаю, что это и Башар, и Турция. Потому что Асад почувствовал свою какую-то силу. Ему неприятно, что он является фигурой, полностью зависимой от России. Он хочет показать, что может сам на своей территории распоряжаться, а Идлиб — это, простите, его территория, он там формальный президент и может поступать так, как он хочет. Вот он и поступает.

Но турки полагают, что он не та фигура, которая там все контролирует, и ведут себя соответствующим образом, они чувствуют себя обиженными. Я уже не говорю про политические интриги — умеренные исламисты, другие исламисты...

Друг ли нам Эрдоган? Эрдоган — это партнер. Очень сложный. Но Россия и Турция в каком-то плане, с их политическими амбициями — это близнецы-братья. И те хотят показать, какие они могущественные, и мы. Бывшие империи, с авторитарными лидерами, делающие ставку на внешнюю политику, поскольку что у нас, что у них во внутренней политике не лучшая ситуация. И это должно поддержать взаимопонимание.

Ну а лично у Путина с Эрдоганом, несмотря ни на что, все неплохо. Это чем-то напоминает отношения США и Советского Союза в 1950-е годы. Когда отношения между странами были очень непростыми, а Хрущев с Эйзенхауэром относились друг к другу с большой симпатией.