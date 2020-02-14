Конституционный суд не дал "обнулиться" срокам Ельцина. Как будет с Путиным?

Неделя началась с интересного. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов во вторник сообщил в своем телеграм-канале: «В рабочей группе по поправкам обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий Президента».

Однако перспективу участия Путина в выборах-2024 вскоре «обнулил» сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. «Это ложь», — заявил он.

«Когда Клишас испуганно говорит, что "это ложь", значит это правда», — прокомментировал это заявление Венедиктов, однако интрига все равно сохранилась.

Один из соавторов пока еще действующей Конституции, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров в разговоре с «Собеседником» выразил уверенность, что такое обсуждение действительно было:

— И было бы странно, если бы его не было, — добавил Георгий Александрович. — Но дело в том, что этот вопрос был решен Конституционным судом по запросу Госдумы еще, кажется, в 1995 году. Тогда речь шла о том, что Борис Николаевич Ельцин царствует по новой Конституции, и не может ли обнулиться его срок по старой [прим. ред.: Борис Ельцин был избран 12 июня 1991 года на выборах главы РСФСР, тогда действовала Конституция РСФСР 1978 года с поправками от 1989–1991 гг.]. И КС принял решение: никаких обнулений быть не может.

Эксперт допустил повторение этой истории уже в наши дни:

— И тут начнется самое интересное, — продолжает Сатаров. — Потому что, с одной стороны, КС предложат принять решение, противоречащее тому, которое он уже принял. И если он это сделает, это будет взрыв в практике конституционного правосудия, который даже трудно себе представить. Ребята покроют себя позором на всю оставшуюся жизнь.

Но, с другой стороны, они будут помнить о том, что теперь президент полностью их контролирует, и несмотря на то, что они направлены пожизненно, но вдруг им припишут нечто, что предусмотрено соответствующей поправкой — невозможность занимать далее должность судьи. Ну конечно, раз ты принимаешь решение, которое не нравится президенту, как ты можешь занимать этот пост? И они об этом тоже будут думать, и это будет фантастически интересно.

События вокруг Конституции Георгий Сатаров назвал «захватывающим сериалом», а эпизод с возможным обнулением сроков Путина — «одной серией из множества». И посоветовал запастись попкорном.