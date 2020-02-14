Ананьев назвал политику в РФ "театром одного актера" и пяти его близких друзей

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, который вместе со своим братом Дмитрием Ананьевым заочно арестован Басманным судом РФ по делу о растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов, заявил The Guardian, что в России за принятие всех решений отвечают пять «хорошо известных» близких друзей президента Владимира Путина и он сам. При этом он уверен, что «испуганные элиты» ждут этих решений, а политика в стране — «театр одного актера».

По его мнению, государство подвергается уничтожению бывшими сотрудниками КГБ, которые теперь работают в государственной системе и мало что понимают в рыночной экономике: сперва они забрали себе нефтяную и газовые отрасли, а затем, в 2010 году, еще и банковский сектор, объясняя это его очищением от коррупции.

О себе Ананьев говорит, что он лишь преподносится как преступник, а на самом деле его банк был выбран Центробанком для помощи оборонно-промышленному комплексу в связи с санкциями в 2015 году. «Они говорили мне несколько раз: "Если вы не продадите, то вас ждет уголовное дело"», — приводит его слова издание. При этом «мерзкую кампанию» против него ведут, как считает банкир, спецслужбы.

Он уверен, что в РФ любой предприниматель может попасть в «мясорубку»: «Это действительно неприятное чувство, когда ты видишь, как твоя страна пытается тебя ударить».