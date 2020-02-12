США рассчитывает привлечь КНР к переговорам по ядерному оружию с помощью Москвы

Вашингтон надеется провести «серьезные переговоры» по проблемам сокращения ядерного вооружения с Россией и Китаем.

С соответствующим заявлением выступил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О`Брайан, пишет «Коммерсантъ». Чиновник отметил, что Пекин в настоящий момент не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями. По его мнению, если с Россией получится достигнуть каких-либо результатов по этому направлению, КНР согласится подключиться к переговорному процессу.

«США вышли из неэффективного Договора о РСМД, что идет в комбинации с инвестициями президента в Минобороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении ядерного оружия в ближайшие месяцы», – приводятся слова О`Брайана. Советник сообщил, что обсуждение продления Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) будет проходить за закрытыми дверями.

В июле 2019 года стало известно о несовпадении позиций России и США по вопросам контроля над вооружениями. Так, Москва заинтересована в продлении или обновлении договоров о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), в то время как Вашигтон настаивает на новых соглашениях. Китай отказывается обсуждать эти вопросы.