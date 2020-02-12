В Конституции могут прописать, как привлечь к ответственности экс-президента

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил предложение внести порядок лишения неприкосновенности бывших президентов России в Конституцию, говорится на сайте Госдумы.

При этом о связи новой инициативы с проектом поправок в Конституцию, по которым будет проведено общенародное голосование, не говорится.

На настоящий момент об этом говорится в федеральном законе, согласно которому в отношении экс-главы государства сперва должно быть возбуждено уголовное дело. После этого Госдума должна дать свое согласие на это и в течение трех дней направить его в Совет Федерации, который за три месяца принимает решение о лишении неприкосновенности.

В версии законопроекта, предложенного группой депутатов и сенаторов, среди которых Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев и Андрей Макаров, нижняя палата парламента занимается «выдвижением обвинения против президента РФ, прекратившего исполнение полномочий, для лишения его неприкосновенности», после чего верхняя — лишает «президента РФ, прекратившего исполнение полномочий, неприкосновенности».