ЦРУ и разведка ФРГ десятилетиями перехватывали секретные данные 120 стран мира

ЦРУ США и немецкая разведка с 1970-х годов являлись тайными собственниками швейцарской компании Crypto AG, занимавшейся шифровальной техникой, которую в течение десятилетий покупали в 120 разных странах, утверждают The Washington Post и немецкий телеканал ZDF.

По данным из имеющихся у журналистов документов и словам бывших и действующих представителей спецслужб, разведслужбы США и ФРГ с помощью распространяемого оборудования получали доступ к секретным сообщениям. При этом Китай и СССР не пользовались услугами компании.

«Это был разведывательный успех столетия. Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали как минимум две страны», — цитирует газета отчет ЦРУ.

По информации из журналистского расследования, компания приносила миллионы долларов дохода. В 1990-х годах немецкая разведка продала свою долю, однако ЦРУ сделала это дишь в 2018 году на фоне развития систем шифрования в Сети.

На настоящий момент техникой Crypto AG продолжают пользоваться многие государства, однако сама компания фактически ликвидирована.

Власти Швейцарии заявили о начале расследования в связи с опубликованными данными, передает Associated Press.