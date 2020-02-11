Пилот сбитого в Идлибе сирийской оппозицией вертолета погиб

Силы оппозиции сбили вертолет сирийской армии, сообщает РБК со ссылкой на Twitter Министерства обороны Турции и газету Turkiye.

По данным телеканала Al Jazeera, пилот вертолета погиб.

Инцидент произошел недалеко от города Саракиб в провинции Идлиб, который накануне из тяжелых артиллерийских орудий обстреляла турецкая армия. Как писал ТАСС, боевики сирийской оппозиции в этот момент начали наступление на город.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Миноборны Турции заявило о «нейтрализации» 101 сирийского солдата в качестве ответа на удары войск соседней республики.