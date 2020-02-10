Мобильное приложение партии Нетаньяху допустило утечку данных 74% израильтян

Разработчик телекоммуникационной компании Verizon Рана Бар-Зика заявил об утечке данных 6,5 миллиона израильтян через мобильное приложение Elector политической партии «Ликуд» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Haaretz и ZDNet.

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Попавший в открытый доступ список 74% всех граждан страны был копией реестра всех избирателей Израиля, который предоставляется всем партиям государства. В нем были указаны имена, адреса, серии и номера документов, а также политические взгляды.

Сообщается, что на настоящий момент приложение и сайт Elector были удалены, как и их копии в кэше Google. Случившееся создатели приложения назвали «единичным случаем», с последствиями которого «немедленно разобрались».