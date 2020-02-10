Глава МО в Петербурге ушел в отставку после обнаружения в его квартире казино

Глава Введенского муниципального округа в Санкт-Петербурге Олег Калядин, в чьей квартире было обнаружено казино, ушел в отставку по собственному желанию, пишет «Фонтанка».

8 февраля сообщалось, что в результате обыска в его квартире были изъяты 12 игровых автоматов, рулетка и столы для игры в русский покер. Выяснилось, что квартира Калядина входила в сеть казино, которые были выявлены еще прошлой зимой.

Политику грозит обвинение по статье о незаконной организации азартных игр. Сам Олег Калядин утверждает, что квартиру сдавал в аренду и не подозревал, что там происходит.

Новым главой муниципального округа назначен Алексей Асанов.

Также сообщается, что «Единая Россия» собирается исключить экс-главу района из партии, пишет ТАСС.