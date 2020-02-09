Москва обвиняет Осло в ограничении доступа к нефтяным ресурсам на Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору по архипелагу Шпицберген.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение российской дипмиссии в Facebook, «из-за фактического игнорирования» норвежской стороной договоренностей министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось направить послание главе МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде.

В заявлении поясняется, что Норвегия нанесла участки, расположенные в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых месторождений континентального шельфа, вследствие чего российские компании «фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки». В МИД отметили, что аналогичная ситуация наблюдается с минеральными ресурсами.

Подчеркивается, что Москва не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. Вместе с тем указывается на то, что Шпицберген «не является исконно норвежской территорией», так как он передан Осло на условиях, прописанных в Шпицбергенском трактате 1920 года, действие которого распространяется на континентальный шельф архипелага.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало норвежскую сторону провести все необходимые переговоры и консультации.

Архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане, обладает особым международно-правовым статусом. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии на этой территории. При этом участники договора, в том числе Россия, имеют право эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды.

Россия считает, что континентальный шельф архипелага является продолжением суши и что правовой режим договора должен распространяться и на него. Норвегия утверждает, что на Шпицбергене нет континентального шельфа.

Сегодня Россия остается единственной страной, присутствующей на островах помимо Норвегии.