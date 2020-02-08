Зеленский обратился к папе римскому за помощью в обеспечении мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с папой римским Франциском, передает «РИА Новости».

Сам Зеленский в своем микроблоге пишет, что попросил понтифика помочь с обеспечением мира на Донбассе. «Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине», — написал президент в Твиттере.

Сам Франциск неоднократно призывал к миру на территории Украины. Летом он заявлял, что конфликт в стране культивируется «пропагандистскими фальсификациями и манипуляциями различного вида, в том числе и попытками привлечь религиозный аспект».