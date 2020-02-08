Трамп уволил сотрудников администрации, давших показания против него

Три представителя администрации США потеряли свои должности по решению президента Дональда Трампа, передает Associated Press.

Сотрудник Совета по национальной безопасности Александер Виндман сообщил, что его пригласили в Белый дом, где предложили покинуть пост. Вместе с ним работы в администрации лишился и его брат Юджин, работавший в адвокатской службе правительства.

Также постпред США при ЕС Гордон Сандлен заявил, что его предупредили о скором отзыве с поста. Все перечисленные сотрудники администрации выступали свидетелями со стороны обвинения во время процедуры импичмента Дональда Трампа, когда президента обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

5 февраля сенаторы оправдали Трампа по всем пунктам обвинения.