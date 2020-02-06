Тимошенко в потасовке удалось сесть в кресло спикера Верховной Рады

На Украине представители парламентских фракций «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну и президиум украинского парламента, протестуя против рассмотрения законопроекта о рынке земли, передает «Интерфакс».

При этом депутаты «Слуги народа» мешали коллегам пройти в президиум, но несмотря на это там оказалась Юлия Тимошенко и несколько других женщин из оппозиционных партий. В итоге Тимошенко заняла место спикера Верховной Рады.

Сегодня парламент Украины должен рассмотреть во втором чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которому будут открыты рынки земли на Украине и разрешена ее продажа.

Ранее противники инициативы устроили митинг перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского, а позже — у Верховной Рады.