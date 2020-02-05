Правительство должно обеспечить уверенность в завтрашнем дне, заявил Мишустин

Президент Владимир Путин провел совещание в правительстве, в ходе которого обсудил поручения по итогам послания Федеральному собранию.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи заявил, что кабинет министров мобилизовал ресурсы для выполнения социальных поручений, пишет «РИА Новости». Среди них развитие цифровой экономики, трансформация делового климата и расширение потребительского спроса. По словам Мишустина, главная задача правительства — создание уверенности у людей в завтрашнем дне.

Путин отметил, что ожидает от работы правительства прорыва в дебюрократизации и рачительной траты средств, а первыми улучшения от изменений должны почувствовать молодые семьи, рядовые граждане и представители бизнеса.

Для реализации указов из ежегодного послания и майских указов президент призвал федеральные власти активнее напрямую работать с регионами. «Подавляющий массив конкретных мероприятий и инициатив реализуется на уровне регионов, муниципалитетов, и поэтому нужно находиться в прямом тесном контакте с коллегами на этом уровне управления, с некоммерческими организациями, с гражданами напрямую работать, субъектами федерации», — цитирует Путина агентство.

Прошедшее совещание стало первым для обновленного состава кабинета министров после состоявшейся отставки правительства.