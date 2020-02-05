70,5% жителей Украины думают, что Россия враждебна их стране

Опрос Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» показал, что 70,5% жителей Украины считает, что Россия занимает по отношению к их стране враждебную позицию, сообщает «Интерфакс». Об обратной точке зрения заявилили лишь 6% респондентов.

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Среди остальных стран больше всего украинцы обвиняют во враждебности Венгрию — 11,7%, однако 12,3% полагают, что это все-таки дружеское государство.

Среди других стран, которые скорее дружески относятся к Украине, её граждане выделяют Польшу (40,8% против 5,2%, считающих, что она враждебна), США (38,8% против 9,1%), Германия (36,9% против 3,8%) и Беларусь (31,9% против 4,4%).

Францию в плохом отношении обвиняют меньше всего украинцев — лишь 3,3%, однако такая же ситуация и с обратным мнением: что она является союзником государства, думают 27,7% опрошенных.

Отмечается, что исследование проводилось на всей территории Украины, кроме самопровозглашенных ДНР и ЛНР.