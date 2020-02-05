Песков объяснил формирование Госсовета "вызревающими" в обществе ожиданиями

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил изменение Конституции необходимостью соответствия описанной в ней модели развитию политической системы и гражданского общества, передает РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Речь идет просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, отвечала тем ожиданиям, которые вызревают в обществе, и в том числе в недрах политической системы», — ответил он на вопрос о создании Госсовета.

По словам Пескова, предложение внести поправки к Конституции связано лишь с желанием «идти по пути развития социально-ориентированного государства», а также с попыткой обеспечить качественное развитие государственной системы.

Накануне президент РФ Владимир Путин объяснил, что реформа Основного закона обусловлена «просто жизнью».