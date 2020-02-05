Глава КС купил дачу за 220 млн перед заявлением об изменении Конституции

Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин является обладателем 26 соток земли и дома в поселке Архангельское на Рублево-Успенском шоссе, сообщает «Проект».

Дмитрий Быков: Страж Конституции Зорькин

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По данным журналистов, он приобрел дом, принадлежавший до этого Рублево-Успенскому оздоровительному комплексу, в 2018 году, а позже «на основании приказа, выданного Управлением делами президента», смог выкупить 26 соток земли, на которой он находился. Издание отмечает, что через несколько месяцев после этой сделки он заявил о возможности внести «точечные изменения» в Основной закон, также отмечается, что его дача расположена менее чем в километре от музея-усадьбы Архангельское, где в 1991 году составлялась первая российская Конституция.

В пресс-службе КС «Проекту» подтвердили, что Зорькин именно выкупил эту недвижимость, однако стоимость одной только земли, по оценкам журналистов, составляет 220 миллионов рублей, или доход главы КС за 17 лет.

При этом издание отмечает, что первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко является «главным ответственным за поправки в Конституцию». О недвижимости семьи Кириенко в России и Испании, а также о его связях с российским бизнесом накануне сообщал «Собеседник»:

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«Собеседник» выяснил, на что живет родня куратора российской внутренней политики. И как живет. А именно – на чьей заморской вилле отдыхает.

Кроме того, расследователи обнаружили в поселке дома отдыха «Успенское» участок сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции депутата Павла Крашенинникова. Подобные дачи с домами, как отмечается, стоят от 160 до 310 миллионов рублей.

Издание также сообщает об участке начальника государственно-правового управления президента Ларисы Брычевой, которая с 2007 года владеет 27 сотками земли в деревне Лызлово Одинцовского района. Его текущую стоимость они оценили в 90 миллионов рублей.