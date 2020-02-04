Путин распорядился выделить Медведеву помощника и двух сотрудников секретариата

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому у заместителя председателя Совбеза, которым ранее был назначен Дмитрий Медведев, появятся помощник, руководитель и замруководителя секретариата, передает РИА Новости со ссылкой на портал правовой информации.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что размер новой заработной платы Медведева составит 618 713 рублей в месяц.

Дмитрий Быков: Отставленный Медведев и российский идеал

(о новой зарплате экс-премьера)

По данным опроса «Левада-Центра», правительством Медведева остались недовольны 74% россиян и лишь 22% одобряют его деятельность.

Сам Медведев объяснил роспуск правительства необходимостью политического обновления, а также отметил, что в «целом доволен [тем], как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти».