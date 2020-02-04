Путин объяснил необходимость реформировать Конституцию "просто жизнью"

Президент России Владимир Путин заявил, что предложенные им изменения в системе государственного управления обусловлены тем, что ему за время президентства «стало очевидно, что некоторые сферы не работают так, как должны», передает РБК со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Путин заявил об этом, отвечая на вопрос одной из представительниц общественности, которая предположила, что голосование на референдуме будет являться «определенным вотумом доверия» к президенту, и усомнился, имеет ли смысл после этого проводить ещё и выборы через четыре года в 2024 году. Отметим, что по действующей Конституции Владимир Путин не может баллотироваться на новый президентский срок.

«На мой взгляд, поправки, которые я предложил, продиктованы просто жизнью», — ответил Путин девушке. При этом РБК и ряд СМИ оценили такой ответ как отказ от продления полномочий.

Глава государства также объяснил необходимость изменений, касающихся муниципальной власти: «Ведь, по сути, у нас по Конституции муниципалитеты не связаны напрямую с государством. Должна быть единая система публичной власти. Чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу, а те, кто работает в муниципалитетах, были связаны определенным образом со страной и ее интересами».

Путин отметил, что его «радует» активное обсуждение внесенных поправок, однако он выразил надежду, что их принятие пройдет в «здравые сроки», чтобы не «погрязнуть» в этом процессе: «Если весь цикл работы по этим поправкам будет завершен, так как предлагает комиссия, то это будет примерно три с небольшим месяцев. Я надеюсь, так и будет».